«Это был звериный вопль»: Валерий Яременко рассказал, как сообщил матери о смерти брата

Известный актер Валерий Яременко в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказал о своем брате, которого убили в Москве. Мужчине на тот момент не было и тридцати лет.

«Это, конечно, страшная история. Считаю, что родители не должны хоронить своих детей. Я этот ад вынес на себе. Помню, как давал ложные телеграммы родителям, что с братом все в порядке. Помню, как в итоге сообщал маме. Она тогда уже болела. Пережила инсульт. Врачи говорили, что никаких эмоций быть не должно, но как тут без них. Это был звериный вопль, когда она узнала. Хорошо, что нашлись люди, которые помогли организовать похороны. Мы прилетели с гробом в Севастополь и похоронили его. Там сейчас все они и лежат — брат, мама и отец», — сказал актер.

По его словам, в семье рождения Валерия ждали с нетерпением. А вот брат родился в экономически непростой 1964 год. Через много лет мать ему признавалась, что до последнего раздумывала, рожать или нет второго ребенка. Более того, она даже выпила таблетку, которая должна была прервать беременность.

«Мать потом переживала, что не хотела этого ребенка и в итоге судьба так над ней поиздевалась. Хочу просто дать совет всем женщинам. Подумайте прежде, чем совершать какие-то действия, о которых в будущем можете пожалеть», — заявил Яременко.