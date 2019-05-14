Супруг Алсу не обращался к правообладателям шоу «Голос. Дети» с жалобой

Компания Talpa Media, являющаяся обладателем прав на франшизу ТВ-шоу «Голос» (The Voice), опровергла информацию об обращении к ним отца финалистки детского конкурса Микеллы Абрамовой.

Данные об обращении Яна Абрамова к руководству компании ранее появились в телеграмм-канале Baza. По данным соцсети, предприниматель утверждал, что сложившаяся ситуация является травмирующей для Микеллы и похожа на травлю.

Тем не менее в Talpa не подтвердили эту информацию.

«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — приводит слова представителя компании РБК.

Ранее директор певицы Алсу Сергей Фадеев также заявлял, что семья Абрамовых не намерена скрывать результаты проверки итогов голосования в финале шоу. Представитель певицы подчеркнул, что в Talpa Media не обращался никто из членов семьи Микеллы.

Напомним, Абрамова стала победительницей шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования. Однако победа девочки вызвала негативную реакцию в Сети. Многие предположили, что влиятельные родственники финалистки подтасовали итоги голосования. В данный момент идет проверка хода голосования.