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Валерий Яременко обрел счастье с четвертой женой, которая на 17 лет моложе

Три предыдущих брака актера оказались неудачными.

Валерий Яременко обрел счастье с четвертой женой, которая на 17 лет моложе
Валерий Яременко/globallookpress.com

Известный актер Валерий Яременко стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Свое настоящее счастье он обрел только в браке с четвертой супругой. Три предыдущих союза оказались неудачными. Нынешнюю избранницу звезды зовут Анна. Она на семнадцать лет младше популярного актера.

«Впервые мы познакомились на программе «Пойми меня». Встречаться начали спустя шесть лет. На одной из светских тусовок я увидел Аню. Тогда услышал, что она одна. Подошел, протянул ей руку и произнес: «Ты знаешь все». Она в ответ меня обняла. Я сразу видел в Ане потенциальную мать своих детей. В итоге впервые отцом я стал в 46 лет», – заявил актер.

Яременко также вспомнил трогательный момент, когда супруга сообщила ему, что скоро он станет отцом. Она протянула ему подарок – фарфоровую кроватку с уснувшим малышом и игрушкой. Там была записка, в которой было сказано, что в их семье не за горами прибавление.

В студии также появилась и Анна Яременко. Она отметила, что ее муж очень сентиментальный, спокойный и домашний человек. «Он никогда не скрывает эмоций. Может заплакать во время просмотра фильма. Я его сильно люблю», – заявила она. Отметим, что у пары уже двое сыновей.

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Анна ЯременкоВалерий ЯременкоПрограмма "Судьба человека"
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Валерий Яременко обрел счастье с четвертой женой, которая на 17 лет моложе
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