Похудевшая Пынзарь продемонстрировала плоский живот на пляже

Дарья Пынзарь – бывшая участница телепроекта «Дом-2», а также счастливая жена и мама двоих мальчишек, младшему из которых всего три года. Несмотря на недавние роды, 33-летняя Дарья старается поддерживать себя в форме.

На своей странице в Instagram Пынзарь решила похвастаться формами и доказать подписчикам, что она стройная и без фильтров.

«Вот так-вот, без фильтров и без втягивания», – подписала ролик Дарья, на котором она демонстрирует свой плоский живот и говорит, что за год сильно похудела.

Большинство поклонников оценили старания своей любимицы по сохранению стройной фигуры после рождения двоих детей, но нашлись и те, кто посоветовал Дарье ничего никому не доказывать, а наслаждаться жизнью.

Напомним, ранее бывшая участница скандального реалити-шоу призналась, что ее роскошная грудь – это заслуга пластических хирургов. Пынзарь рассказала, что делала операцию давно, но до сих пор очень довольна. Недавно Дарья снова легла под нож хирургов – на этот раз она решилась на коррекцию овала лица, которым долгое время была недовольна.