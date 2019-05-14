НОВОСТИ

Ирина Безрукова поздравила мужа Климовой с 33-летием

13 мая Гела Месхи отметил день рождения. Поздравления актер продолжает получать до сих пор.

Ирина Безрукова поздравила мужа Климовой с 33-летием
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса театра и кино Ирина Безрукова не забыла поздравить мужа Екатерины Климовой с 33-летием. В Stories бывшая супруга Сергея Безрукова опубликовала совместный снимок с именинником.

Ирина Безрукова и Гела Месхи
Ирина Безрукова поздравила мужа Екатерины Климовой с днем рождения (Фото: Instagram.com/irina_bezrukova_official)

Судя по всему, кадр сделан за кулисами одного из светских мероприятий. На снимке Ирина запечатлена в вечернем платье.

Со своей будущей избранницей Месхи познакомился на съемках сериала «Волчье солнце». Новость о романе звезд удивила поклонников – актеры скрывали отношения. Екатерина Климова старше возлюбленного на восемь лет. Тем не менее это не помешало им создать семью и родить общего ребенка. Дочери пары – Бэлле – три годика.

В одном из своих интервью Гела признался, что дети Екатерины легко нашли с ним общий язык. Никто из детей не жаловался. Близкие отнеслись к их союзу с пониманием. Кроме того, актер заверил, что если он смог полюбить женщину, значит он примет и ее детей.

У Екатерины Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета, 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Старшую дочь она родила от ювелира Илья Хорошилова, а сыновей от актера Игоря Петренко.

Вам может быть интересно:

«Ах, какие у вас ножки»: 41-летняя Климова попозировала в джинсах Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь Беллу в образе диснеевской принцессы Селфи без грима: Екатерина Климова поделилась фото из «гастрольного» автобуса

Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИрина Безрукова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Безрукова поздравила мужа Климовой с 33-летием
Интересно?
Поделись с друзьями: