Ирина Безрукова поздравила мужа Климовой с 33-летием

13 мая Гела Месхи отметил день рождения. Поздравления актер продолжает получать до сих пор.

Актриса театра и кино Ирина Безрукова не забыла поздравить мужа Екатерины Климовой с 33-летием. В Stories бывшая супруга Сергея Безрукова опубликовала совместный снимок с именинником.

Судя по всему, кадр сделан за кулисами одного из светских мероприятий. На снимке Ирина запечатлена в вечернем платье.

Со своей будущей избранницей Месхи познакомился на съемках сериала «Волчье солнце». Новость о романе звезд удивила поклонников – актеры скрывали отношения. Екатерина Климова старше возлюбленного на восемь лет. Тем не менее это не помешало им создать семью и родить общего ребенка. Дочери пары – Бэлле – три годика.

В одном из своих интервью Гела признался, что дети Екатерины легко нашли с ним общий язык. Никто из детей не жаловался. Близкие отнеслись к их союзу с пониманием. Кроме того, актер заверил, что если он смог полюбить женщину, значит он примет и ее детей.

У Екатерины Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета, 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Старшую дочь она родила от ювелира Илья Хорошилова, а сыновей от актера Игоря Петренко.