Валерий Яременко рассказал, почему актриса Чериченко не смогла родить ему детей

Популярный актер Валерий Яременко стал гостем программы «Судьба человека», которая выходит на телеканале «Россия-1». В студии у тележурналиста Бориса Корчевникова он вспомнил свой неудачный брак с актрисой Ириной Чериченко, которая прославилась ролью Искры Одинцовой в картине «Завтра была война».

Изначально у них был фиктивный брак. Молодой актрисе нужна была московская прописка. Преследовал свои цели и Яременко. Он в те годы мечтал о квартире и благодаря фиктивной женитьбе его поставили в очередь.

«Моя подруга рассказала мне о проблемах Чериченко, и я согласился вступить в ней в брак. Между нами возникла искорка. Она мне, конечно, понравилась: красивая, талантливая. В итоге мы заигрались в любовь на три года, но спектакль не мог длиться вечно», — заметил актер.

Яременко вспомнил, как Чериченко перед поход в загс взяла в театре накладной живот. Естественно, пару сразу же расписали. Сам актёр признался, что этот театральный ход с накладным животом в будущем вышел боком. Вскоре у актрисы случился выкидыш. «Понимаете, есть вещи, над которыми нельзя шутить. Я еще тогда понял, что этот накладной живот нам аукнется. Так в итоге и случилось», — заявил расстроенный Яременко, который отметил, что сейчас они практически не общаются с бывшей женой. Причину он видит, как раз в том, что у них не было совместных детей.