«Белла любит девичьи штучки»: 41-летняя Климова заговорила о младшей дочери

Актриса не скрывает, что все ее дети получились разными по характеру.

41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей: 17-летнюю дочку Елизавету, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летнюю Беллу. По словам актрисы, все они получились очень разными.

Так, Екатерина не стала скрывать, что в детстве ее старшая дочь не была зациклена на внешности. Девочку абсолютно не привлекали платьица и рюши. Зато маленькая Белла, которую Климова родила от Гелы Месхи, наоборот, постоянно наряжается.

«Белла любит девичьи штучки. Она смотрит на Лизу, на ее красивые волосы и хочет такие же… Мечтает отправиться с нами в отпуск, уже собирает чемодан. Осталось только немного подрасти», – рассказала Екатерина Климова в своем интервью для издания Hello!

Актриса заметила, что старается следить за рационом своей большой семьи. Вредные сладости и фастфуд — редкость в доме Климовой. Актриса правильно питается, занимается спортом и, родив четверых детей, остается в идеальной физической форме.

Несмотря на развод с Игорем Петренко, Екатерина Климова смогла сохранить с экс-супругом дружеские отношения. У самого актера пятеро детей — двое сыновей от бывшей жены и трое дочерей от Кристины Бродской — София-Каролина, Мария и Ева.