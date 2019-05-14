«Очень тяжёлые дни»: Юлия Доренко страдает от бессоницы после смерти мужа

Вдова журналиста рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться.

9 мая не стало одной из самых ярких фигур российской журналистики — Сергея Доренко. Главному редактору радиостанции «Говорит Москва» стало плохо во время езды на мотоцикле. После врачи констатировали — смерть наступила из-за разрыва аорты.

В минувшее воскресенье, 12 мая, должны были состояться похороны Доренко на Троекуровском кладбище Москвы, однако в последний момент они были сорваны. Тело журналиста отказались выдавать вдове, направив его на очередную судмедэкспертизу.

До этого в пятницу, 10 мая, на Троекуровском кладбище старшие дочери Сергея Леонидовича чуть не подрались с его молодой супругой. Екатерина и Ксения обвинили Юлию в том, что она якобы отравила отца и поэтому хочет, чтобы Доренко кремировали. Вдова подчеркивает, что кремация была последней волей ее мужа.

С момента смерти супруга Юлия Доренко впервые высказалась в своем Instagram о том, с чем ей пришлось столкнуться в последние дни. Она призналась, что почти не спит.

«Очень тяжёлые дни. Самые тяжёлые в моей жизни. На резерве. Почти без сна. Любить и утешать наших детей. Решать бесконечные вопросы. Держаться, держаться, держаться», — написала женщина.

Юлия также рассказала, что после того, как похороны не состоялись, 13 мая возле здания радиостанции «Говорит Москва» собрались люди, чтобы вспомнить Доренко.

«Это было настоящее народное прощание, которое он бы оценил», — отметила Юлия.

Супруга Сергея Леонидовича поблагодарила всех неравнодушных за поддержку, которую они оказывают ей сейчас.