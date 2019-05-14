Как это было: Дарья Мельникова запечатлела процесс стрижки налысо

27-летняя Дарья Мельникова вместе с 35-летним Артуром Смольяниновым воспитывает двоих сыновей. В Stories девушка опубликовала свежие кадры со съемочной площадки, которые были сделаны во время одной из последних фотосессий. В рамках всего происходящего актриса из ситкома «Папины дочки» решилась избавиться от белокурых локонов. Девушка запечатлела на камеру то, как самостоятельно сбривала волосы на голове. Стоп-кадр Даша разместила на личной страничке.

«Как это было», – подписала публикацию Мельникова.

В одном из своих недавних интервью актриса призналась, что многие спрашивают ее о том, как она уживается с мужем. По мнению окружающих, у Смольянинова непростой характер.

«Да, он бывает суровым и жестким. Но я знаю, что у него огромное сердце», – приводит tbeauty.ru слова Дарьи Мельниковой.

С будущим мужем актриса познакомилась, когда ей было двадцать лет. И по словам Дарьи, возлюбленный просто не дал ей опомниться. Роман молодых людей развивался стремительно. Спустя год они решили пожениться.