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Собчак эпатировала прохожих футболкой с провокационной надписью

Многие подписчики осудили телеведущую.

Собчак эпатировала прохожих футболкой с провокационной надписью
Ксения Собчак / Global Look Press

Майские каникулы Ксения Собчак проводит в Италии в компании своего нового возлюбленного — Константина Богомолова. После недельной разлуки к ней также присоединился сын Платон, который до этого проводил время с папой на испанском курорте.

Впрочем, даже на отдыхе Собчак не упускает возможности эпатировать публику. Так, на одной из последних фотографий в Instagram телеведущая позирует на одной из улиц Венеции в футболке с нецензурной надписью на русском языке.

По понятным причинам мы не можем опубликовать фото, однако вы можете увидеть его в Instagram Ксении Собчак.

Подписчики бывшей ведущей «Дома-2» по-разному отреагировали на снимок. Кто-то похвалил звезду за смелость, другие же осудили за пошлость.

Комментарии
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Красивое фото, майка супер», «Ксения Анатольевна, вы просто женщина вамп», Когда взрослая женщина рисуется в футболке с такой надписью, значит у неё проблемы…», «Футболка странная, «Эпатаж-на первое место… Какая тут этика и здравый смысл! Засветиться, чтобы выделиться из толпы-вот главное кредо!!!», «Пошловатый юмор, лет 10 назад было бы ещё ок», – отметили интернет-пользователи в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что новый возлюбленный Ксении Собчак — Константин Богомолов — устроил для телеведущей k.,jgsnye. фотосессию и опубликовал кадры у себя в Instagram.

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InstagramИталияКсения Собчакпровокационное фото
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Собчак эпатировала прохожих футболкой с провокационной надписью
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