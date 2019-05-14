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«Мокрые истории-2»: Тарзан оригинально прорекламировал свой спектакль «Муж на час»

На какое-то время супруг Наташи Королевой перевоплотился в оператора эротического фильма.

«Мокрые истории-2»: Тарзан оригинально прорекламировал свой спектакль «Муж на час»
Тарзан/globallookpress.com

Супруг Наташи Королевой Тарзан в Instagram оригинальным образом анонсировал спектакль со своим участием «Муж на час». Кроме него, в постановке, напомним, задействована целая плеяда талантливых актеров: Мария Шекунова, Владимир Селиванов, Мария Горбань, Сергей Пиоро.

«Закулисье со съемок русско-германского проекта «Мокрые истории-2», – заявил Тарзан. На кадрах можно увидеть Тарзана и его друзей. На яхте, где происходит действие, две красотки демонстрируют свои прелести. В какой-то момент Тарзан подползает к ним, а за кадром слышен голос Наташи Королевой. Певица также находится на яхте и наблюдает за этой «эротической вакханалией».

Отметим, что Тарзан регулярно выкладывает в соцсетях снимки, на которых он полностью обнажен. Сергей Глушко каждый раз подчеркивает, что у него прекрасное тело, над которым он работает не покладая рук.

А не так давно Тарзан делился формулой хорошего настроения. По его словам, чтобы чувствовать себя прекрасно весь день, нужно обязательно выспаться. Затем необходимо заняться спортом: «отжаться-подтянуться». Ну и, наконец, принять контрастный душ.

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Тэги:

Наташа Королеваспектакль "Муж на час"Тарзан
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«Мокрые истории-2»: Тарзан оригинально прорекламировал свой спектакль «Муж на час»
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