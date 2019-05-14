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Последний дозор: Кит Харрингтон расплакался, вспоминая работу над «Игрой престолов»

Актер оказался не в силах сдержать эмоции.

Последний дозор: Кит Харрингтон расплакался, вспоминая работу над «Игрой престолов»
Скриншот:Youtube

Финальный сезон популярного шоу «Игра престолов» подходит к концу и фанатам очень непросто с этим смириться. Компания HBO решила пойти навстречу поклонникам и подготовила документальный фильм о съемках саги.

Полнометражная картина получила название «Игра престолов: Последний дозор» (Game of Thrones: The Last Watch), премьера состоится на телеканале HBO 26 мая. Российские зрители смогут увидеть ее на сервисах «Амедиатека» и «Кинопоиск».

Во время показа превью ленты для всего актерского состава исполнитель роли Джона Сноу, Кит Харрингтон, оказался не в силах сдержать слезы.

К слову, партнерша Харрингтона по съемкам, Софи Тернер, оказалась не столь сентиментальной и рассмеялась, глядя на плачущего коллегу.

Сценарист картины Д.Б. Уайсс растерянно сказал: «Это так странно. Вот мы в последний раз собрались за одним столом, но если мы оглядимся, то увидим, что мы — семья».

Фильм «Последний дозор» обещает раскрыть все секреты создания знаменитого шоу, включая преображения актеров и преодоления сложных ситуаций на съемочной площадке.

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Последний дозор: Кит Харрингтон расплакался, вспоминая работу над «Игрой престолов»
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