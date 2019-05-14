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Лопырева поделилась моделью купальника, который идеально подчеркнет талию

Молодая мама прекрасно выглядит.

Лопырева поделилась моделью купальника, который идеально подчеркнет талию
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева родила сына Марка Лео в феврале. Отцом первенца модели стал бизнесмен Игорь Булатов. По словам девушки, она до последнего скрывала свое интересное положение, считая, что счастье любит тишину.

В интервью Лопырева заявила, что родив сына, она не стала замыкаться в четырех стенах. Заботиться о маленьком наследнике новоиспеченной мамочке помогает няня и мама. В свободное время Вика вместе с возлюбленным посещает спортзал, ходил на пляж, видится с друзьями.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева примерила купальник (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Несмотря на то, что всего три месяца назад Виктория родила сына, она поделилась в Stories фото, на котором она запечатлена в слитном купальнике. Благодаря декоративному поясу, модель идеально подчеркивает талию. Лопырева утверждает, что каждая мама просто обязана оставаться женственной.

Этой же позиции придерживается и супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. Девушка после родов села на диету и привела фигуру в былую форму, заверяя подписчиков, что ей просто хотелось порадовать любимого мужчину.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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Лопырева поделилась моделью купальника, который идеально подчеркнет талию
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