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Подарок с небес: Сати Казанова предчувствует щедрое вознаграждение

Известная певица на собственном опыте ощутила «законы кармы».

Подарок с небес: Сати Казанова предчувствует щедрое вознаграждение
Сати Казанова/globallookpress.com

Известная певица Сати Казанова в Instagram поведала смешную историю, которая произошла с ней не так давно. Теперь она уверена, что в скором времени станет сказочно богата. В один из дней исполнительница гуляла около своего дома. У нее был примерно час до выезда на светское мероприятие. Певица слушала запись сатсанга – своего учителя. Всем известно, что выпускница проекта «Фабрика звезд» увлекается йогой и медитацией.

Учитель рассказывал ей о законах кармы и о том, что в этом мире ничего не происходит просто так. Все плохое и хорошее каждый человек в этом мире наработал сам. В этот самый момент птичка сверху решила справить нужду. А это значит – к деньгам. Во всяком случае, так гласит народная мудрость.

«После первых секунд шока я замерла, посмотрела на себя и на ситуацию со стороны и начала безудержно хохотать. Во-первых, подумала я, вдруг я тоже поступила подобным образом с этой птицей (или ещё с кем) в какой-то из жизней? Тогда вот она, карма в действии! А во-вторых – оно всегда к деньгам! Значит, я должна стать сказочно богата – птица была неслыханно щедра», – заметила исполнительница.

Певица отметила, что в данной ситуации было бы глупо на кого-то обижаться. Кстати, на праздничное мероприятие она в итоге опоздала, но не стала расстраиваться из-за этого. Значит так было угодно судьбе.

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Тэги:

закон кармынеприятная ситуацияСати Казанова
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Подарок с небес: Сати Казанова предчувствует щедрое вознаграждение
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