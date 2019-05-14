Подарок с небес: Сати Казанова предчувствует щедрое вознаграждение

Известная певица Сати Казанова в Instagram поведала смешную историю, которая произошла с ней не так давно. Теперь она уверена, что в скором времени станет сказочно богата. В один из дней исполнительница гуляла около своего дома. У нее был примерно час до выезда на светское мероприятие. Певица слушала запись сатсанга – своего учителя. Всем известно, что выпускница проекта «Фабрика звезд» увлекается йогой и медитацией.

Учитель рассказывал ей о законах кармы и о том, что в этом мире ничего не происходит просто так. Все плохое и хорошее каждый человек в этом мире наработал сам. В этот самый момент птичка сверху решила справить нужду. А это значит – к деньгам. Во всяком случае, так гласит народная мудрость.

«После первых секунд шока я замерла, посмотрела на себя и на ситуацию со стороны и начала безудержно хохотать. Во-первых, подумала я, вдруг я тоже поступила подобным образом с этой птицей (или ещё с кем) в какой-то из жизней? Тогда вот она, карма в действии! А во-вторых – оно всегда к деньгам! Значит, я должна стать сказочно богата – птица была неслыханно щедра», – заметила исполнительница.

Певица отметила, что в данной ситуации было бы глупо на кого-то обижаться. Кстати, на праздничное мероприятие она в итоге опоздала, но не стала расстраиваться из-за этого. Значит так было угодно судьбе.