Disney подарил сыну Гарри и Меган Маркл особенный мультфильм

Одно из самых громких событий месяца — рождение наследника принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Вместе с Великобританией появление королевского правнука празднует весь мир. А какой же праздник без подарков?

Компания Disney решила поздравить августейшее семейство, выпустив мультфильм специально для маленького Арчи. На своей странице в Facebook анимационный гигант опубликовал видео, где Винни-Пух выходит из своего лесного домика и несет с собой голубую книгу с королевским венцом на обложке. Он приходит в Виндзорский замок, вручает ее молодым родителям и садится у ног Меган, пока она читает книгу малышу. Сам Арчи в мультике не фигурирует, но в кадре стоит колыбель, подписанная его именем.

«Это начало великого приключения», – загадочно написали Disney, возможно, намекая на продолжение.

To celebrate the birth of Archie Mountbatten-Windsor, @Disney have created a special Winnie-the-Pooh animation as a gift for Harry and Meghan. The short was hand-painted in watercolour by Disney’s senior principal artist Kim Raymond. Really special🎨 pic.twitter.com/PrY5wlMeBQ — Omid Scobie (@scobie) 9 мая 2019 г.

Первым о необычном поздравлении сообщил специальный королевский обозреватель Омид Скоби.

«В честь дня рождения Арчи в Дисней создали мультфильм специально для Гарри и Меган. Видео было нарисовано вручную акварелью старшим главным художником компании Кимом Раймондом. Это действительно особенный подарок», – написал он в Twitter.