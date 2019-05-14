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Волочкова в бикини со стразами встретила утро на Мальдивах

Даже на отдыхе балерина старается не забывать о своих подписчиках.

Волочкова в бикини со стразами встретила утро на Мальдивах
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

43-летняя Анастасия Волочкова встретила утро на Мальдивах в воде. На личной страничке своего микроблога балерина опубликовала свежее фото, которое всего за полчаса набрало порядка двух тысяч отметок «Нравится». На снимке артистка позирует в купальнике лазурного оттенка. Лиф бикини украшен стразами. Свой образ Анастасия дополнила солнцезащитными очками, собрав белокурые локоны в хвост. Даже на отдыхе Волочкова не забывает делиться с подписчиками впечатлениями от отпуска.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова примерила купальник лазурного оттенка со стразами (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

«Доброе, светлое, волшебное, красочное мальдивское утро!! Хорошего вам всем дня… Берегите Любовь. Это Дар!» – подписала свое фото Анастасия.

Ранее балерина уже публиковала снимки своего поперечного и вертикального шпагата. И на каникулах Волочкова не забывает о диете. В интервью Лере Кудрявцевой Анастасия рассказала, что исключила из своего рациона мучные изделия и майонез. Поблажек танцовщица не делает даже в отпуске.

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Анастасия Волочкова
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Волочкова в бикини со стразами встретила утро на Мальдивах
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