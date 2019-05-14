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Фото Стеши Маликовой с глубоким декольте вызвало возмущение ее подписчиков

Дочь российского музыканта не боится привлекать к себе внимание.

Фото Стеши Маликовой с глубоким декольте вызвало возмущение ее подписчиков
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

Стефания Маликова известна любовью к лаконичным вещам. Правда, некоторым кажется, что 19-летняя девушка «старит» себя такими нарядами.

Однако для новой фотосессии дочь Дмитрия Маликова выбрала достаточно смелый образ – девушка надела короткую юбку со змеиным принтом и белую блузку с глубоким вырезом. Образ она дополнила черной сумочкой через плечо.

Кадры фотосъемки Стеша разместила на своей странице в соцсети Instagram.

Большинство поклонников оценили фотографии в смелом наряде, однако нашлись и те, кто посчитал, что 19-летней девушке не идет декольте.

Комментарии
https://www.instagram.com/steshamalikova/

«Шикарная», «Красавица», «Красивая, очень идет образ», «Какая прелесть!», «Хорошенькая! Очень на маму здесь похожа», «Стильная красотка», «Копия мамы», «Как тебе не стыдно так фотографироваться? Ещё бы вообще с голой грудью снялась бы», – отметили подписчики в комментариях.

Впрочем, негативные комментарии Стефания в этот раз решила оставить без ответа. Хотя иногда дочь Дмитрия Маликова может резко ответить подписчикам. Так, недавно она не оставила без внимания обвинения пользователей в использовании фотошопа.

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