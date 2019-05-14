Фото Стеши Маликовой с глубоким декольте вызвало возмущение ее подписчиков

Дочь российского музыканта не боится привлекать к себе внимание.

Стефания Маликова известна любовью к лаконичным вещам. Правда, некоторым кажется, что 19-летняя девушка «старит» себя такими нарядами.

Однако для новой фотосессии дочь Дмитрия Маликова выбрала достаточно смелый образ – девушка надела короткую юбку со змеиным принтом и белую блузку с глубоким вырезом. Образ она дополнила черной сумочкой через плечо.

Кадры фотосъемки Стеша разместила на своей странице в соцсети Instagram.

Большинство поклонников оценили фотографии в смелом наряде, однако нашлись и те, кто посчитал, что 19-летней девушке не идет декольте.

«Шикарная», «Красавица», «Красивая, очень идет образ», «Какая прелесть!», «Хорошенькая! Очень на маму здесь похожа», «Стильная красотка», «Копия мамы», «Как тебе не стыдно так фотографироваться? Ещё бы вообще с голой грудью снялась бы», – отметили подписчики в комментариях.

Впрочем, негативные комментарии Стефания в этот раз решила оставить без ответа. Хотя иногда дочь Дмитрия Маликова может резко ответить подписчикам. Так, недавно она не оставила без внимания обвинения пользователей в использовании фотошопа.