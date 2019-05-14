Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала, как турчанки носят платок на голове

Буквально на днях 35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Sahra Uzerli) приняла участие в новой черно-белой фотосессии. Один из любимых кадров партнерша Халита Эргенча по турецкому сериалу «Великолепный век» разместила на личной страничке в Instagram. За три дня снимок набрал порядка 59 тысяч отметок «нравится».

На фото Мерьем запечатлена в профиль. Узерли подобрала для фотосессии резиновые сапоги, черные брюки и джемпер свободного кроя. Голову актриса покрыла платком, скрыв локоны, шею и зону декольте.

«Очень красивое фото Мерьем, ну впрочем как всегда», «Вы такая молодец… Вот честное слово! Так сыграть Хюррем Султан! Словно Вы родились ею… Очень круто! Талантливая безмерно», «Моя любимая Хюррем султан!! Просто обожаю», «Нежный образ и скромный», — такие комментарии появились под свежим фото Мерьем Узерли на ее старичке в микроблоге.

Напомним, что после того, как Мерьем Узерли ушла с проекта ее место в сериале «Великолепный век» заняла Вахиде Гердюм, которая сыграла роль возлюбленную султана Сулеймана — Хюррем Султан. Сама Мерьем до сих пор поддерживает отношения с другими актрисами — Нур Феттахоглу и Сельмой Эргеч.