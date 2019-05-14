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Гарик Харламов жестко подшутил над Масляковым, Паниным и Джиганом

Известный юморист опубликовал смешные коллажи на звезд.

Гарик Харламов жестко подшутил над Масляковым, Паниным и Джиганом
Гарик Харламов/globallookpress.com

Известный юморист Гарик Харламов в Instagram представил серию забавных коллажей на звезд. При этом он не забыл потроллить и себя. «Заключительная часть эксклюзивных фотографий с показа Gala 2019», — радостно объявил он.

На первом снимке изображен сам Харламов, который держит в руках собственную голову. На следующей фотографии можно увидеть бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. У того в руках голова сына. Еще на одном снимке актер Алексей Панин, который держит голову собаки. Всем памятна история, когда было смонтировано компрометирующее Панина видео.

Наконец, на последнем снимке изображен рэпер Джиган. Он держит в руках арбуз. Судя по всему, Харламов этим снимком хотел сказать, что муж модели Самойловой, как настоящий кавказец должен торговать арбузами.

Отметим, что 6 мая состоялся долгожданный Бал Института костюма Met Gala-2019, который ежегодно собирает самых влиятельных знаменитостей мира моды, кино, музыки и других искусств. Met Gala в шутку называют «модным Оскаром»: масштабы этого мероприятия и подготовка к нему, и вправду, сопоставимы с ажиотажем вокруг главной кинопремии. Нигде вы не увидите столько театрализованных вечерних выходов селебрити.

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Тэги:

Александр МасляковАлексей ПанинГарик ХарламовДжиган
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Гарик Харламов жестко подшутил над Масляковым, Паниным и Джиганом
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