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«Я тебя прикрою!»: Надежда Михалкова нежно поздравила старшую сестру с днем рождения

Анне Михалковой исполнилось 45 лет.

«Я тебя прикрою!»: Надежда Михалкова нежно поздравила старшую сестру с днем рождения
Фото:https://www.instagram.com/nadiamixalkova/

Старшая дочь знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова, Анна, сегодня отмечает 45-й день рождения. Одной из первых ее поздравила младшая сестра Надежда.

В своем Instagram актриса опубликовала фото Анны на отдыхе, в соломенной шляпе, на фоне моря и призналась, что ей очень дорог этот кадр. Также она добавила, что именно сестра часто помогает ей пережить трудные периоды в жизни.

«Когда у меня нет аргументов , чтобы улыбнуться миру , я звоню тебе, ты всегда найдёшь выход , ну или твоё фирменное « забей» придётся кстати», — написала она.

Надежда пожелала Анне всегда слышать и замечать все самое интересное первой и наслаждаться впечатлениями.

«Ну а если без шуток, я тебя люблю. Пожелать могу только одно — никогда не сдаваться ! От твоей любви к миру зависит слишком много судеб. А я тебя прикрою , если что . С днём рождения. Твоя, Киска», — заключила Михалкова-младшая.

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«Я тебя прикрою!»: Надежда Михалкова нежно поздравила старшую сестру с днем рождения
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