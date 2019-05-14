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Страдавший от депрессии брат Кейт Миддлтон представил поклонникам новую пассию

Джеймс - один из самых завидных женихов Великобритании.

Страдавший от депрессии брат Кейт Миддлтон представил поклонникам новую пассию
Джеймс Миддлтон / www.instagram.com/jmidy/

Один из самых завидных холостяков Великобритании, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, не любит говорить о личной жизни, однако в этот раз он решил сделать исключение.

На странице в Instagram 32-летний бизнесмен и большой любитель животных разместил совместную фотографию с новой девушкой. На фотографии влюбленные вместе находятся на яхте в одинаковых свитерах и счастливо улыбаются фотографу.

«Sail away with me (Уплыви со мной — англ.)», — подписал снимок Джеймс Миддлтон.

В комментариях поклонники оценили выбор брата Кейт. Как позднее выяснили журналисты, таинственную девушку родственника герцогини Кембриджской зовут Ализэ Тевене, ей 30 лет, она родом из Франции. По профессии Ализэ — финансовый аналитик.

По данным издания Evening Standard, пара познакомилась прошлой осенью и с тех пор не расстается. Новый год они также встретили вместе.

Известно, что до белокурой француженки Джеймс на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с британской телеведущей Донной Эйр. В 2018 году пара объявила об окончательном расставании. Также брат Кейт Миддлтон публично рассказывал, что долгое время страдал от депрессии, чем вызвал бурю сочувствия среди поклонниц. Возможно, в том числе новые отношения помогли ему справиться с недугом.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о новом проекте Кейт Миддлтон — совсем скоро откроется выставка Chelsea Flower Show, на которой будет представлен сад, разбитый по дизайну монаршей особы.

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Страдавший от депрессии брат Кейт Миддлтон представил поклонникам новую пассию
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