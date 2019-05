Страдавший от депрессии брат Кейт Миддлтон представил поклонникам новую пассию

Один из самых завидных холостяков Великобритании, брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон, не любит говорить о личной жизни, однако в этот раз он решил сделать исключение.

На странице в Instagram 32-летний бизнесмен и большой любитель животных разместил совместную фотографию с новой девушкой. На фотографии влюбленные вместе находятся на яхте в одинаковых свитерах и счастливо улыбаются фотографу.

«Sail away with me (Уплыви со мной — англ.)», — подписал снимок Джеймс Миддлтон.

В комментариях поклонники оценили выбор брата Кейт. Как позднее выяснили журналисты, таинственную девушку родственника герцогини Кембриджской зовут Ализэ Тевене, ей 30 лет, она родом из Франции. По профессии Ализэ — финансовый аналитик.

По данным издания Evening Standard, пара познакомилась прошлой осенью и с тех пор не расстается. Новый год они также встретили вместе.

Известно, что до белокурой француженки Джеймс на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с британской телеведущей Донной Эйр. В 2018 году пара объявила об окончательном расставании. Также брат Кейт Миддлтон публично рассказывал, что долгое время страдал от депрессии, чем вызвал бурю сочувствия среди поклонниц. Возможно, в том числе новые отношения помогли ему справиться с недугом.

