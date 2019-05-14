На сцену «Евровидения-2019» выйдут сразу девять Сергеев Лазаревых

Певец собирается удивлять публику не только своими вокальными данными, но и технической составляющей номера.

Сергей Лазарев раскрыл секреты номера, который он уже начал репетировать на сцене «Евровидения-2019» в Тель-Авиве. Как оказалось, зрителей и телезрителей российский артист собирается удивлять не только своими вокальными данными и красотой композиции, но и технической составляющей номера.

Оказывается, во время исполнения песни Scream на сцене окажутся сразу девять Сергеев Лазаревых. Все благодаря специально созданному зеркальному лабиринту, который позволяет множить отражения человека. Как отмечает кр.ru, по этому поводу среди поклонников конкурса уже появились мемы – изобретательный Лазарев смеется над правилами «Евровидения», не нарушая их. Напомним, регламент запрещает выходить на сцену больше шести участников номера. Кроме того, во время исполнения своей песни на сцене, благодаря хитроумной конструкции, польется «сухой» дождь.

Напомним, официальное открытие музыкального конкурса прошло накануне. 14 и 16 мая состоятся два полуфинала, а финал, в ходе которого определится победитель, запланирован на 18 мая.