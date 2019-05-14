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Шура опубликовал архивный снимок, на котором он с длинными волосами

Фотография была сделана в 2000 году в Санкт-Петербурге.

Шура опубликовал архивный снимок, на котором он с длинными волосами
Шура/globallookpress.com/

Популярный исполнитель Шура, который когда-то буквально покорил Россию своим хитом «Отшумели летние дожди», в Instagram опубликовал архивный снимок, который был сделан в двухтысячном году в Санкт-Петербурге. Тогда в городе на Неве проходила церемония вручения премии «Золотой граммофон» и Шура был одним из главных действующих лиц в зале. Его популярность в те годы была просто неимоверна.

Интересно, что тогда у музыканта были длинные волосы. Сейчас, как известно, он полностью лысый. Певец всеми силами пытается вернуть былую популярность и зрительскую любовь, но стоит заметить пока у него это не очень получается. Выступает в последнее время Шура, как правило, на корпоративах и небольших площадках. Также он ездит с другими звездами прошлого с концертами «Дискотека девяностых».

Кстати, несколько месяцев назад произошел неприятный эпизод с участием Шуры в Ростове-на-Дону. Музыкант остался очень недоволен приемом, который ему устроили организаторы гастролей. На выступлении певца не было охраны, никто не удосужился выставить ограждения. Как отмечал исполнитель, дорогостоящее оборудование пришлось охранять собственными силами. После концерта любой желающий мог беспрепятственно пройти в его гримерку и с ним сфотографироваться.

По этому поводу Шура позже заявил, обращаясь к организаторам: «Я — дорогой артист, нет денег – не звоните. Скидок нет!»

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архивный снимокпремия "Золотой граммофон"Шура
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Шура опубликовал архивный снимок, на котором он с длинными волосами
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