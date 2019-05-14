На Ямайке экстренно приостановили съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Съемки юбилейного фильма о Джеймсе Бонде были экстренно приостановлены после того, как 51-летний Дэниел Крэйг получил во время съемок травму лодыжки. Как рассказал изданию Daily Mail источник в съемочной группе, исполнитель роли агента 007 бежал во время съемок, поскользнулся и довольно неловко упал. Боль была сильной и Крэйг начал жаловаться на лодыжку.

«Как и следовало ожидать, он также был очень зол, что это произошло. Дэниел в сильном разочаровании даже швырнул пиджак на землю», – отмечает источник.

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Напомним, самые разные недоразумения, неприятности и прочая неразбериха преследую 25-й фильм об агенте 007, который до сих пор не имеет определенного названия, с самого начала съемок. Как известно, режиссер Дэнни Бойл не так давно ушел из легендарного проекта. Сценарий, несмотря на то, что съемки идут уже месяц, до сих пор переписывается командой авторов. Свой вклад в изменение сценария вносит и сам Крэйг.

Но есть и хорошие новости – стало известно о том, что актер Рами Малек, звезда «Богемской рапсодии», согласился исполнить в картине роль главного злодея.