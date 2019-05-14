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Виталина Цымбалюк-Романовская записала новую песню к своему концерту в Доме кино

Премьера должна состояться 25 мая.

Виталина Цымбалюк-Романовская записала новую песню к своему концерту в Доме кино
Виталина Цымбалюк-Романовская/globallookpress.com/

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram сообщила, что записала главную песню к своему концерту «Люди с экрана». Услышать ее смогут те из ее поклонников, кто 25 мая придет в Дом кино, где состоится выступление. Пианистка отметила, что песня получилась автобиографической. Помощь в записи ей оказал ее новый возлюбленный Прохор Шаляпин.

Ранее стало известно, что концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя отменен. Причиной стала плохая реализация билетов. Однако экс-супруга актера Армена Джигарханяна не намерена отчаиваться по этому поводу. Она собирается выступить на площадке меньших размеров. Такой как раз и станет Дом кино.

Сейчас звезда безумно счастлива рядом с Прохором Шаляпиным. Молодой человек готов буквально пылинки сдувать со своей новой возлюбленной, которая отвечает ему взаимностью. Правда, пока звезды не говорили собираются ли сыграть свадьбу. Не исключено, что им и без штампа в паспорте хорошо вместе.

Виталина Цымбалюк-Романовская ранее была замужем за Арменом Джигарханяном. При этом артист обвинил пианистку в воровстве. Сама она считает его неблагодарным человеком.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяДом киноПрохор Шаляпин
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Виталина Цымбалюк-Романовская записала новую песню к своему концерту в Доме кино
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