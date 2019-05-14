Анастасия Макеева обеспокоена, что в ее квартире завелся домовой

Популярная актриса Анастасия Макеева собирается в ближайшее время пригласить домой священника. За последнее время в ее квартире случилось сразу несколько происшествий. По словам самой звезды, в ее доме завелся некий житель, который угрожает ее и супруга безопасности.

Муж рассказал Макеевой, что однажды он проснулся от того, что кто-то дышит ему в лицо. При этом в квартире никого не было. Сама звезда первое время не верила ему, однако следующие происшествия заставили ее серьезно задуматься. Дело в том, что кто-то разбил дорогую Макеевой награду. Актриса считает, что если бы это сделал человек, то стекло разрубило бы его на две части и просто убило, проломив череп.

Кроме того, в Instagram она опубликовала видеозапись. На кадрах видно, как прямо на кровать откуда-то сверху падают книги. «Полгода висели полки и стояли книги. И тут такое», — заявила она.

Отметим, что в майские праздники Макеева вместе с мужем отправилась в Крым. Она занималась там горным туризмом. Звезда публиковала видеозаписи, на которых популярная актриса вместе с супругом покоряет горы.