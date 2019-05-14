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«Она очень хочет остаться русской»: Покровский рассказал о дочери, которая три года живет в США

По словам музыканта, Таисия стала гражданином мира.

«Она очень хочет остаться русской»: Покровский рассказал о дочери, которая три года живет в США
Максим Покровский/globallookpress.com

Известный музыкант, лидер группы «Ногу Свело» Максим Покровский рассказал о своей дочери. Таисии сейчас 14 лет. При этом последние годы она живет на другом континенте – в Северной Америке. Покровский отметил, что девочка хочет, как можно больше времени проводить в России. По словам певца, его дочь – молодая растущая натура. Некоторые элементы жизненных сложностей она воспринимает близко к сердцу. Он не видит в этом ничего плохого.

Покровский добавил, что девушка стоит двумя ногами на двух континентах. «Она очень хочет остаться русской. И будет оставаться всегда. При этом она уже стала человеком мира», — сказал музыкант.

Как отметил лидер группы «Ногу свело», Таисия Покровская – гражданка Европейского союза. В Америке она живет на легальных основаниях и для нее открыт весь мир. Добавим, что не так давно стало известно от подруги дочери Покровского, что у девочки есть пробелы в знаниях. Ее успеваемость за последнее время значительно снизилась. Не исключено, что Таисия в ближайшее время снова вернется в родную страну, сообщает «Пятый канал».

Кстати, группа «Ногу свело», которая блистала на сцене в девяностых годах, не так давно отпраздновала тридцатилетие. Музыканты коллектива по-прежнему пользуются зрительской любовью и выступают на больших площадках в российских городах.

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Тэги:

группа "Ногу свело"Максим ПокровскийСШАТаисия Покровская
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«Она очень хочет остаться русской»: Покровский рассказал о дочери, которая три года живет в США
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