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Доронина спустя полгода после проблем со здоровьем возвращается во МХАТ

Новый художественный руководитель Эдуард Бояков планирует задействовать ее в нескольких постановках.

Доронина спустя полгода после проблем со здоровьем возвращается во МХАТ
Татьяна Доронина/globallookpress.com

Известная актриса Татьяна Доронина не появлялась во МХАТ, где она занимает пост президента театра, с декабря прошлого года. Официальная причина – проблемы со здоровьем. Между тем стало известно, что все неприятности позади. Уже в мае она снова будет присутствовать на репетициях в театре.

Доронина снова будет блистать на сцене МХАТа/globallookpress.com

По словам нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, на днях он в течение часа общался с Дорониной по телефону. Обсуждалось много вопросов: новые постановки, перезапуск существующих спектаклей. Бояков заметил, что за Дорониной в театре по-прежнему числится водитель и личный кабинет.

Доронина не держит зла на Боякова. Она прислала ему через помощника записку с пожеланиями побед. Как отметил новый художественный руководитель, в театре есть планы с реконструкцией «Трех сестер». Это особенный спектакль для МХАТ. Впервые он был поставлен еще в сороковых годах прошлого века Владимиром Немировичем-Данченко.

Как добавил Бояков, никто не ставит крест и на самой Дорониной. Все знают, что она прекрасно читает стихи. Он предложил актрисе сделать полноценный спектакль по поэзии Сергея Есенина и книге Захара Прилепина о поэте. Кроме того, Доронину возможно все увидят в спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского по пьесе Радзинского, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

МХАТТатьяна ДоронинаЭдуард Бояков
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Доронина спустя полгода после проблем со здоровьем возвращается во МХАТ
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