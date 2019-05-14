В Сеть попал откровенный снимок Елизаветы Туктамышевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева никогда не стеснялась показывать своё тело и обсуждать некоторые интимные моменты жизни. Всего пару месяцев назад она рассуждала о практике воздержания от секса перед тренировками и стартами, а также говорила о том, сколько нужно заниматься сексом для здоровья молодой девушке.

больше по теме Елизавета Туктамышева посмеялась над реакцией поклонников на ее бойфренда Фигуристка показала в соцсети селфи со своим возлюбленным Андрем Лазукиным.

Теперь же, возлюбленный 22-летней чемпионки, фигурист Андрей Лазукин похвастался перед своими подписчиками в социальной сети Instagram весьма откровенным снимком Лизы, на котором девушка изображена в черном раздельном купальнике-бикини. Спортсменка стоит спиной к камере, облокотившись на балконное ограждение, и только поворачивает голову в сторону объектива. Так что все прелести фигуры звезды спорта можно рассмотреть очень подробно. А пятая точка, как отмечают подписчики, не уступает Ким Кардашян.

Тем, кому снимок понравился, отмечают, что Андрею необычайно повезло с подругой. Пару, в целом, хвалят за то, что фигуристы продвигают свободу сексуальной эстетики в массы. Критики же советуют Лазукину убрать из своей ленты неоднозначный кадр. Спортсмена пристыдили, что он выставляет свою подругу, как на панель.