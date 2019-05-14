НОВОСТИ

В Сеть попал откровенный снимок Елизаветы Туктамышевой

Фотографией похвастался возлюбленный 22-летней чемпионки Европы и мира фигурист Андрей Лазукин.

В Сеть попал откровенный снимок Елизаветы Туктамышевой
фото: страница Елизаветы Туктамышевой в Instagram

Фигуристка Елизавета Туктамышева никогда не стеснялась показывать своё тело и обсуждать некоторые интимные моменты жизни. Всего пару месяцев назад она рассуждала о практике воздержания от секса перед тренировками и стартами, а также говорила о том, сколько нужно заниматься сексом для здоровья молодой девушке.

Теперь же, возлюбленный 22-летней чемпионки, фигурист Андрей Лазукин похвастался перед своими подписчиками в социальной сети Instagram весьма откровенным снимком Лизы, на котором девушка изображена в черном раздельном купальнике-бикини. Спортсменка стоит спиной к камере, облокотившись на балконное ограждение, и только поворачивает голову в сторону объектива. Так что все прелести фигуры звезды спорта можно рассмотреть очень подробно. А пятая точка, как отмечают подписчики, не уступает Ким Кардашян.

Тем, кому снимок понравился, отмечают, что Андрею необычайно повезло с подругой. Пару, в целом, хвалят за то, что фигуристы продвигают свободу сексуальной эстетики в массы. Критики же советуют Лазукину убрать из своей ленты неоднозначный кадр. Спортсмена пристыдили, что он выставляет свою подругу, как на панель.

Вам может быть интересно:

Елизавета Туктамышева рассказала, как зарабатывают фигуристы Туктамышева объяснила провал Медведевой в Саранске Туктамышева «заразила» юную коллегу рэпом

Тэги:

Елизавета Туктамышева фотооткровенный снимокфигуристка
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сеть попал откровенный снимок Елизаветы Туктамышевой
Интересно?
Поделись с друзьями: