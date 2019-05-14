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Стопами Волочковой: Матильда Шнурова продемонстрировала шпагат

По признанию бывшей жены Сергея Шнурова, впервые ей удалось выполнить это упражнение в 21 год.

Стопами Волочковой: Матильда Шнурова продемонстрировала шпагат
фото: страница Матильды Шнуровой в Instagram

По числу опубликованных в социальной сети Instagram шпагатов из российских знаменитостей никто не переплюнет бывшую балерину Анастасию Волочкову. Дома, в бане, на пляжах и других самых необычных местах – у светской львицы нет ни преград, ни комплексов. Некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса тоже стали выполнять это гимнастическое упражнение.

Возможно, не так эффектно, но все же получилось сесть на шпагат и у бывшей супруги Сергея Шнурова Матильды. Фотографии, зафиксировавшие это достижение, она выставила на своей странице в социальной сети. При этом Матильда отметила, что впервые она села на шпагат в 21 год. Вышло было случайно, после усиленной тренировки. Экс-супруга музыканта подчеркивает, что идеальным упражнение не вышло, зато серьезно мотивировало уделить внимание растяжке.
«И я посвятила этому 3 года, занимаясь 3 раза в неделю, чтобы достичь такого шпагата, который есть сейчас», — комментирует снимок Матильда.

К слову, как отмечает издание «Собеседник», девять лет Шнурова открыла балетную школу «Айседора». Здесь могут заниматься все желающие.

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Анастасия Волочкова последние новостиМатильда ШнуроваСергей ШнуровШпагат
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Стопами Волочковой: Матильда Шнурова продемонстрировала шпагат
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