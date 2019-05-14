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«Кто-то куртку хочет купить, кто-то — выжить»: Павел Лунгин рассказал о непопулярной правде афганской войны

По словам режиссера, тему этого периода истории надо осмыслять.

«Кто-то куртку хочет купить, кто-то — выжить»: Павел Лунгин рассказал о непопулярной правде афганской войны
фото: КУДРЯВОВ БОРИС, КП

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство», как известно, наделал много шума задолго до начала его выхода на широкие экраны. Не очень популярную, и потому малоизвестную правду об афганской войне некоторые общественники, критики и чиновник разнесли в пух и прах, обвиняя режиссера во лжи и искажении действительности.

Между тем, участник тех событий, бывший директор ФСБ и депутат Государственной думы Николай Ковалев, скончавшийся в начале апреля этого года, который в свое время был участником тех событий и внес свой вклад в создание картины, высоко оценил результат работы режиссера и актеров. Об этом Павел Семенович рассказал в авторской программе Федора Бондарчука «Кино в деталях».

По словам Лунгина, история фильма «Братства», события которого разворачиваются в 1988 году, перед выводом советских войск из Афганистана, это история о том, что «кто-то хочет куртку купить, а кто-то — выжить». Как отмечает автор картины, в те годы из Афганистана вывозили самолетами все: ковры, дубленки, сигареты, одежду. Мы же в СССР практически ничего не знали о войне.

«Это потом стало понятно, что никакой необходимости в этой войне не было. Как не было, по мнению некоторых, грабежей и мародерства. Именно поэтому выход картины перенесли с 9 мая позднее время», — рассказывает Павел Лунгин.

Кроме того, режиссер признается, что перед выходом картины его потряс дух ненависти и запрета, схожий со сталинскими временами, которым сопровождалось обсуждение «Братства».

«Но фильм отстоял сам себя. Нам надо учиться быть сильными, но уметь уступать друг другу. У нас боятся поднимать темы афганской войны, поэтому эти нарывы гниют в глубине. Но их нужно осмысливать», — замечает Павел Семенович.

Режиссер признается, что шумиха накануне премьеры, конечно, стоила ему нервов и волнений, но все же охоту снимать кино не отбила. Лунгин признался, что планирует снять фильм по книге Евгения Гинзбурга «Крутой маршрут» о жизни в ГУЛАГе.

Напомним, «Братство» рассказывает о военных событиях на кануне вывода советских войск из Афганистана. Попавший в плен к моджахедам советский летчик становится серьезным фактором напряжения в переговорах наших военных о перемирии. Картина основана на реальных событиях.

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«Кто-то куртку хочет купить, кто-то — выжить»: Павел Лунгин рассказал о непопулярной правде афганской войны
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