Сергей Бурунов представит в Каннах вторую часть Angry Birds, в которой озвучивает свинью Леонардо

Звезда «Домашнего ареста» и «Содержанок» Сергей Бурунов известен не только своими ролями в кино. Довольно давно актер занимается озвучиванием зарубежных художественных фильмов. В последние годы его голосами говорят Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Адам Сэндлер. Три года назад в прокат вышел мультипликационный фильм «Angry Birds в кино», в американской версии которого все роли быстро расхватали звезды кино. Так, свинью Леонардо озвучивал Билл Хейдер, а птичку Чака – Джош Гад.

К слову, с последним Сергей Бурунов, голосом которого во второй части российской версии мультфильма говорит Леонардо, накануне встретился во французских Каннах, где в скором времени открывается один из главных европейских кинофестивалей.

«Я озвучиваю свинью Леонардо в Angry birds 2, а со мной актер @joshgad — голос птицы Чака в американской версии. В новой части, которая выходит этим летом, птицы и свиньи объединятся», — написал под совместным селфи с американским коллегой Сергей.

Напомним, в отечественный прокат вторая часть популярной истории о злобных птичках выйдет 22 августа этого года.