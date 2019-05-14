НОВОСТИ

Сергей Бурунов представит в Каннах вторую часть Angry Birds, в которой озвучивает свинью Леонардо

Накануне открытия кинофестиваля актер встретился с Джошем Гадом.

Сергей Бурунов представит в Каннах вторую часть Angry Birds, в которой озвучивает свинью Леонардо
ФОТО: Сергей Шахиджанян "КП"

Звезда «Домашнего ареста» и «Содержанок» Сергей Бурунов известен не только своими ролями в кино. Довольно давно актер занимается озвучиванием зарубежных художественных фильмов. В последние годы его голосами говорят Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Адам Сэндлер. Три года назад в прокат вышел мультипликационный фильм «Angry Birds в кино», в американской версии которого все роли быстро расхватали звезды кино. Так, свинью Леонардо озвучивал Билл Хейдер, а птичку Чака – Джош Гад.

К слову, с последним Сергей Бурунов, голосом которого во второй части российской версии мультфильма говорит Леонардо, накануне встретился во французских Каннах, где в скором времени открывается один из главных европейских кинофестивалей.

«Я озвучиваю свинью Леонардо в Angry birds 2, а со мной актер @joshgad — голос птицы Чака в американской версии. В новой части, которая выходит этим летом, птицы и свиньи объединятся», — написал под совместным селфи с американским коллегой Сергей.

Напомним, в отечественный прокат вторая часть популярной истории о злобных птичках выйдет 22 августа этого года.

Вам может быть интересно:

«Честь — быть твоим другом»: Роман Попов обратился к Сергею Бурунову в день его рождения Как «Полицейский с Рублевки» превратил Сергея Бурунова в любимца зрителей Сергей Бурунов устроил над собой детокс-эксперимент

Тэги:

Angry Birds 2актерКаннский фестиваль 2019Сергей Бурунов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Бурунов представит в Каннах вторую часть Angry Birds, в которой озвучивает свинью Леонардо
Интересно?
Поделись с друзьями: