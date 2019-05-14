Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна гостиницы

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна отеля в Праге. По информации Агентства городских новостей «Москва», 11 мая ей сделали несколько операций, в настоящее время девушка находится в критическом состоянии. Медики ввели ее состояние искусственной комы.

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При этом, как отмечает Telegram-канал Baza, Екатерина приехала в Чехию отметить 9 мая. Несчастный случай произошел после вечерники, на которой девушка была в компании нескольких мужчин. По данным местной полиции, девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и «нырнула» вниз. При этом, Екатерина потеряла равновесие, якобы, не просто так, а, скорее всего, из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем.

Ужаса всему произошедшему добавляет тот факт, что всего за несколько недель до этого в своем Instagram Бобкова поделилась снимком, на котором она лежит как-будто на земле, упав с высоты.

Напомним, Екатерина выступала в суде по делу футболистов в качестве свидетеля со стороны обвинения. В тот день она отдыхала в кафе в компании спортсменов. В процессе она заявила, что видела момент избиения водителя Виталия Соловчкука и пыталась его защитить от футболистов и их компании, отмечают «Известия». 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых реальным срокам заключения.