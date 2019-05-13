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Илья Яббаров покинул «Дом-2»

Руководство шоу уже попросило популярного героя вернуться.

Илья Яббаров покинул «Дом-2»
фото: страница Ильи Яббарова в Instagram

Всего месяц назад одна из звезд проекта «Дом-2» Илья Яббаров уверенно заявлял, что останется в шоу до 55 лет. Живя в шикарных апартаментах, сначала он строил отношения с Ритой Ларченко, от которых, впрочем, скоро устал, а потом с Аленой Рапунцель, подарившей молодому человеку сына Богдана.

Но и с ней Илья расстался еще когда Алена была в положении. С рождением малыша, на Яббарова посыпались обвинения в равнодушии к своему ребенку, и молодой отец начал активно демонстрировать радость отцовства. Он всех заверял, что с Аленой отношения налаживаются.

Но накануне стало известно, что Яббаров покинул проект «Дом-2». Сам герой не комментирует ситуацию, пишет «СтарХит». Фанаты верят, что Илья еще вернется в шоу. Ведь, в конце концов, он уже не раз выходил за периметр. О причинах расставания также ничего не сообщается, но, по слухам, руководство шоу уже попросило Яббарова вернуться обратно.

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Илья Яббаров покинул «Дом-2»
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