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«Гора» Клиган показал свой жуткий грим, использованный в пятой серии «Игры престолов»

У чемпиона мира по пауэрлифтингу Хафтора Бьёрнссона есть любопытное хобби: он фотографируется со всеми актёрами из сериала, чьих персонажей он убил.

«Гора» Клиган показал свой жуткий грим, использованный в пятой серии «Игры престолов»
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019). фото: globallookpress

В пятой серии заключительного сезона «Игры престолов» был показан долгожданный бой между войсками Серсеи Ланнистер и Дейенерис Таргариен. Правительница Семи Королевств наблюдала за сражением в стенах Красного замка под защитой своего извечного телохранителя. Григор Клиган по прозвищу «Гора» прославился на весь Вестерос нечеловеческой силой и жуткой внешностью.

После тяжёлой травмы стражника королевы над его восстановлением потрудился десница Серсеи, пошедший на медицинский эксперимент. В итоге Клиган смог выжить, но его тело осталось наполовину мёртвым. Долгое время зрители не видели лица неуязвимого рыцаря, так как его скрывал шлем. Когда его брат Сандор по кличке «Пёс», выступающий на стороне Дейенерис, ворвался в замок, чтобы сразиться с ним, зрители впервые смогли разглядеть результаты чудовищного преображения. «Пёс» несколько раз протыкал «Гору» мечом, но телохранитель не умирал. Оба смогли погибнуть только в огне дракона Дейенерис.

Хафтор Бьёрнссон, который сыграл «Гору», опубликовал в Instagram фотографии сложного грима. Чтобы случайно не раскрыть сюжет серии, спортсмен «спрятал» снимки за фото с Рори Макканном, который сыграл «Пса». Позже Бьёрнссон показал, как жуткий образ со съёмок «Игры престолов» напугал его миниатюрную жену.

Бьёрнссон часто публикует кадры с актёрами, чьих персонажей в сериале он убил. Так случилось и с Натали Эммануэль, которая сыграла Миссандею. Он публично извинился перед ней, поскольку в 4-й серии обезглавил советницу Дейенерис. Фанаты «Игры престолов» возмутились, ведь он раскрыл сюжет серии тем, кто её не смотрел. Теперь Хафтор Бьёрнссон внимательнее относится к подписчикам.

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"Игра Престолов - 8""Игра престолов": последние новостиРори МакканнХафтор Бьёрнссон
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«Гора» Клиган показал свой жуткий грим, использованный в пятой серии «Игры престолов»
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