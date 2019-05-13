«Заморозил спермы на целую футбольную команду»: Криштиану Роналду сделал вазэктомию

Роналду задумался о своем потомстве. Знаменитый на весь мир футболист сделал себе вазэктомию. Об интимной процедуре он лично сообщил журналистам. Таким образом член сборной Бразилии по футболу позаботился о бесконтрольном появлении на свет детей, а вместе с тем и судебных разбирательств по установлению отцовства.

Надо отметить, что за время свой футбольной карьеры он не раз оказывался в подобных скандалах и как никто другой знает, что это подрывает авторитет и отнимает много времени и нервов. Во времена своей бурной молодости Ронадлу не отказывал себе ни в чем: встречался с женщинами, пропадал на вечеринках и тратил деньги. Теперь пришло время остепениться. Футболист влюблен и эти отношения имеют все шансы перерасти в настоящую семью. К тому что его вторая половинка рано или поздно захочет детей бразилец подготовился. Пока у бразильца четверо отпрысков.

«Я заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды», — пояснил Ронадлу.

Содержать футбольную команду для футболиста не составит труда. Он зарабатывает баснословные суммы и с легкостью их тратит. Недавно Роналу приобрел спорткар Bugatti La Voiture Noire, который лишь недавно был представлен в Женевском автосалоне. Авто обошелся спортсмену в в 11 миллионов евро, пишет сайт argumenti.ru.

Игрок «Ювентуса» и его избранница Джорджина Родригес занимаются воспитанием детей футболиста вместе. Пара мечтает о большой и крепкой семье, а как-то раз даже проговорились, что хотят иметь семерых детей, пишет сайт Актуальные новости.