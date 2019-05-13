Постройневшая Маша Распутина отметила 55-летие

Маша Распутина — одна из самых ярких представительниц поздней советской и ранней российской эстрады. Свой первый хит певица записала еще в 1989 в возрасте 25 лет.
Сегодня исполнительницы празднует свой 55-летний юбилей. Поклонники отмечают, что звезда выглядит невероятно стройной и юной для своего возраста.
В своем Instagram Распутина сегодня опубликовала видео с коллегой по сцене, Каем Метовым. В ролике певец говорит: «Мы поздравляем страну с добрым утром, а Машу — с днем рождения». После этого он целует певицу в щеку. Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям и сказали ей много теплых слов.
«Оставайтесь всегда такой жизнерадостной и сногсшибательной!», «Ваш день рождения для нас настоящий праздник», «Спасибо за Ваше творчество и за то, что Вы есть в этом мире», — написали фанаты.
Кроме того, поклонники задались вопросом, как Маше удалось так похудеть, но эти вопросы исполнительница оставила без ответа. Стоит напомнить, что певица давно ведет борьбу за стройность и даже подключила к этому мужа, правда, несколько радикальным способом. Она заявила супругу, Виктору Захарову, что не желает жить с ним, пока он не сбросит вес и выставила его за дверь. Муж звезды сперва растерялся, но затем сел на диету и вскоре, по его словам, вернулся в форму.