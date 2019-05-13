Анфиса Чехова рассказала о настоящих причинах развода с Гурамом Баблишвили

Анфиса Чехова решила поделиться с подписчиками в Instagram секретами личной жизни и ответила на вопросы в прямом эфире. Телеведущая вспомнила самые нелепые мифы о её разводе и отнеслась к ним с юмором.

Звезду насмешила странная сплетня, якобы актёр Гурам Баблишвили ушёл от Чеховой из-за того, что она увлекалась диетами и чистками организма. Знаменитость пошутила: «Конечно, все дни я проводила на унитазе, а все ночи у холодильника, вот он и сбежал».

Телеведущая озвучила другой нелепый слух – что они с мужем расстались из-за его другой семьи в Грузии. Чехова иронично заметила, что конечно же Баблишвили заболел диареей от перенапряжения.

«Я сжалилась и отпустила его ко второй жене, взяв с нее обещание, что она сбреет свои усы», — продолжала шутить Анфиса Чехова.

Знаменитость серьёзно призналась, что её нежелание ехать в родную страну мужа стало одной из причин разрыва. Звезда подтвердила, что Гурам Баблишвили изменял ей. Также Анфиса Чехова опровергла слухи о романе с ресторатором Николаем Тищенко.