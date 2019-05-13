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Садальскому посоветовали не пиариться на смерти Сергея Доренко

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал актера немного поумерить свой пыл. Актер очень болезненно воспринимает все новости, которые пишут о погибшем журналисте.

Садальскому посоветовали не пиариться на смерти Сергея Доренко
Станислава Садальского призвали не пиариться на смерти Сергея Доренко ФОТО: Global Look Press

Станиславу Садальскому посоветовали не пиариться на смерти Сергея Доренко. После трагического события актер очень трепетно относится ко всем новостям, которые касаются данной темы и подмечает ошибки.

Претензии у Садальского возникли к телеканалу «Звезда». На сайте телеканала появился комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году. Комментировала покойная смерть Сергея Доренко. Вскоре выяснилось, что речь шла о ее дочери, но было поздно. Материал удалили, но незамеченным он не остался.

Актер наткнулся на данную ошибку и в ответ стал «воскрешать» ансамбль Александрова и Доктора Лизу. После были упреки в адрес радиостанции «Говорит Москва». Садальский упрекал журналистов, что в эфире звучит веселая музыка, нет никакого почтения погибшему редактору.

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал актера немного поумерить свой пыл. Все ошибаются, извиняются за свои поступки, но «всему есть предел».

«Ему мало пнуть журналистов и телеканал, он еще и покойных музыкантов из ансамбля Александрова и Доктора Лизу не к месту упомянул. Эти люди трагически погибли. И всякому сарказму – в том числе и со стороны Станислава Садальского есть предел. Больше никого ради хайпового поста в Instagram красочно «воскресить» не хотите?», — комментирует сайту Dni.ru Манукян.

Вокруг гибели журналиста Сергея Доренко разразился настоящий скандал. Дочери погибшего уверяют, что он умер не естественной смертью. В свою очередь близкий друг радиоведущего виделся с ним всего за час до смерти и журналист жаловался на давление. Бронислав Виногродский в интервью Teleprogramma.pro рассказал, что жена Доренко говорит правду, когда утверждает, что Сергей Леонидович хотел кремации, а не традиционных похорон.

12 мая должна была пройти церемония прощания с журналистом, но его тело отказались выдавать вдове для кремации. Дочери Доренко от первого брака написали заявление, что их отец умер не своей смертью, а мог быть отравлен. Чтобы подтвердить или опровергнуть данную версию будет проведена еще одна экпертиза. Данная ситуация очень возмутила Станислава Садальского, пишет сайт OA.

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Садальскому посоветовали не пиариться на смерти Сергея Доренко
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