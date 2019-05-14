НОВОСТИ

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров не пришёл на похороны бывшей супруги

С матерью Марии Порошиной, актрисой Натальей Красноярской, простились 4 мая, однако актёр проигнорировал церемонию.

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров не пришёл на похороны бывшей супруги
Дмитрий Назаров. фото: globallookpress

Актриса Наталья Красноярская стала второй женой Дмитрия Назарова. Пара прожила вместе более десяти лет, но в итоге распалась. Сейчас звезда сериала «Кухня» живет с артисткой Ольгой Васильевой. Для Красноярской расставание было серьёзным ударом. Одновременно её дочь Мария Порошина переживала болезненный разрыв с Гошей Куценко.

Актёр Игорь Ветров был мужем Васильевой, поэтому вместе с коллегой по сцене Марией Порошиной переживал горе от разрушенного брака. Наталья Красноярская возмущалась, что муж закрутил роман с женщиной, которая младше её на 20 лет.

«Когда у Димы Назарова и моей Оли начался роман, он решил уйти от Машиной мамы. Мы с Порошиной тогда гастролировали, и она мне обо всем с ужасом рассказала», — сообщил Игорь Ветров порталу «Экспресс газета».

После развода Красноярская сосредоточилась на работе в Большом театре. Она больше не общалась с Назаровым. Романтических отношений актриса тоже не имела. В день похорон, которые прошли 4 мая, родные и близкие Натальи Красноярской не увидели ее бывшего мужа на церемонии. Хотя первый супруг актрисы и отец Марии Порошиной Михаил был замечен не церемонии.

Вам может быть интересно:

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров устроил потасовку около стен театра Звезда сериала «Кухня» Назаров отреагировал на сообщение о ДТП с его участием Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил человека

Тэги:

Дмитрий НазаровИгорь ВетровМария ПорошинаНаталья КрасноярскаяОльга Васильева
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров не пришёл на похороны бывшей супруги
Интересно?
Поделись с друзьями: