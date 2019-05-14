Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров не пришёл на похороны бывшей супруги

Актриса Наталья Красноярская стала второй женой Дмитрия Назарова. Пара прожила вместе более десяти лет, но в итоге распалась. Сейчас звезда сериала «Кухня» живет с артисткой Ольгой Васильевой. Для Красноярской расставание было серьёзным ударом. Одновременно её дочь Мария Порошина переживала болезненный разрыв с Гошей Куценко.

Актёр Игорь Ветров был мужем Васильевой, поэтому вместе с коллегой по сцене Марией Порошиной переживал горе от разрушенного брака. Наталья Красноярская возмущалась, что муж закрутил роман с женщиной, которая младше её на 20 лет.

«Когда у Димы Назарова и моей Оли начался роман, он решил уйти от Машиной мамы. Мы с Порошиной тогда гастролировали, и она мне обо всем с ужасом рассказала», — сообщил Игорь Ветров порталу «Экспресс газета».

После развода Красноярская сосредоточилась на работе в Большом театре. Она больше не общалась с Назаровым. Романтических отношений актриса тоже не имела. В день похорон, которые прошли 4 мая, родные и близкие Натальи Красноярской не увидели ее бывшего мужа на церемонии. Хотя первый супруг актрисы и отец Марии Порошиной Михаил был замечен не церемонии.