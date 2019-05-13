Одиннадцатилетняя дочь Дженнифер Лопес готова пойти по стопам матери

Американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала вокальные данные своей одиннадцатилетней дочери Эммы в закулисном видео, опубликованном в минувшие выходные.
Ролик на официальной странице исполнительницы на YouTube посвящен ее участию в утреннем шоу Today на канале NBC, однако в нем нашлось место и для Эммы. Во время репетиции она подошла к матери и та предложила исполнить песню Алиши Киз.
Девочка на камеру исполнила фрагмент хита If I Ain’t Got You в оригинальной манере, продемонстрировав, что ее вокальные данные вполне себе на приличном уровне.
Эмму похвалил сидевший за пианино тренер Лопез по вокалу. Сама артистка предложила взять девочку на гастроли.
Эмма, а также ее брат-близнец Максимилан родились в браке Лопес с певцом Марком Энтони в 2008 году. Спустя два года артисты развелись. В начале марта стало известно, что певица собралась выйти замуж в четвертый раз.