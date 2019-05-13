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Сергей Шнуров считает, что скандал вокруг «Голос. Дети» не стоит такого повышенного общественного внимания

Лидер группы «Ленинград» призвал россиян быть спокойнее.

Сергей Шнуров считает, что скандал вокруг «Голос. Дети» не стоит такого повышенного общественного внимания
Сергей Шнуров. фото: globallookpress

Скандал вокруг шестого сезона программы «Голос. Дети» всё никак не стихнет. Победительницей стала 11-летняя Микелла Абрамова, которая является дочерью Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Многие зрители обвинили родителей девочки в махинациях с подсчётом голосов.

Победа Микеллы разделила отечественных звезд на два лагеря: скажем, Максим Галкин, Вера Брежнева, Юрий Лоза поддержали иных финалистов. Дочь Алсу же защищают Диана Гурцкая, чью песню Микелла исполнила в финале, певица Зара и Анна Калашникова.

Однако нашлись и те, кто считает скандал недостойным внимания. Среди них оказался и Сергей Шнуров. Музыкант резко раскритиковал россиян, которые зациклились на результатах передачи.

«Подобным конфликтам уделяется слишком много внимания. Это конкурс, это шоу. Вы чего? Поспокойнее надо быть», — сказал Сергей Шнуров на пресс-конференции ТАСС.

Сейчас Первый канал проводит расследование. На днях появились слухи, что семья Алсу пытается засекретить результаты голосования, однако директор певицы Сергей Фадеев опроверг заявления в прессе.

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Тэги:

Сергей ШнуровСкандал на шоу "Голос.Дети"
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Сергей Шнуров считает, что скандал вокруг «Голос. Дети» не стоит такого повышенного общественного внимания
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