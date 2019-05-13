Сергей Шнуров считает, что скандал вокруг «Голос. Дети» не стоит такого повышенного общественного внимания

Скандал вокруг шестого сезона программы «Голос. Дети» всё никак не стихнет. Победительницей стала 11-летняя Микелла Абрамова, которая является дочерью Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Многие зрители обвинили родителей девочки в махинациях с подсчётом голосов.

Победа Микеллы разделила отечественных звезд на два лагеря: скажем, Максим Галкин, Вера Брежнева, Юрий Лоза поддержали иных финалистов. Дочь Алсу же защищают Диана Гурцкая, чью песню Микелла исполнила в финале, певица Зара и Анна Калашникова.

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Однако нашлись и те, кто считает скандал недостойным внимания. Среди них оказался и Сергей Шнуров. Музыкант резко раскритиковал россиян, которые зациклились на результатах передачи.

«Подобным конфликтам уделяется слишком много внимания. Это конкурс, это шоу. Вы чего? Поспокойнее надо быть», — сказал Сергей Шнуров на пресс-конференции ТАСС.

Сейчас Первый канал проводит расследование. На днях появились слухи, что семья Алсу пытается засекретить результаты голосования, однако директор певицы Сергей Фадеев опроверг заявления в прессе.