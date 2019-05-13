Джастин Тимберлейк не устает признаваться в любви Джессике Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил являются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. В отличие от многих других звездных супругов, музыкант и актриса не стремятся делать достоянием гласности свои конфликты, которые, как и в любой семье, какой бы дружной она ни была, случаются.

Во многом, разумеется, это заслуга Джессики. Это признает и сам Джастин, который по сей день без ума от своей красавицы-жены. В Instagram певец опубликовал семейное фото. На нем он вместе с супругой и четырехлетним сыном Сайласом Рэндаллом сняты во время прогулки по пляжу.

«Поздравляю с Днем матери мою прекрасную жену Джессику Бил и всех мам, которым приходится сталкиваться с такой трудной вещью под названием жизнь», — начал он свой пост.

«Джесс, ты та основа, которая держит нашу семью вместе, и я так благодарен, что являюсь твоим мужем. Я люблю тебя!» — признался он, добавив, что праздник матери должен отмечаться каждый день.

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Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Один из них отметил, что Джессика действительно идеальная женщина для Тимберлейка. «Мне как-то довелось видеть ее полтора года назад — ее выдержка и сила личности меня впечатлила. Она очень тебе подходит», — написал один из фанатов.

«Вы нам нравитесь как пара и как родители. Спасибо за фото, которым поделился с нами, и спасибо Джесс, что вдохновляешь Джастина на новую музыку», — подхватили другие.

«Она самая счастливая женщина, а вы, вне всяких сомнений, самая лучшая чета!» — резюмировал следующий.