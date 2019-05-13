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«Когда Серебряков переквалифицировался в историка»: пользователи Сети раскритиковали актера за участие в программе о войне

Новое видео на Youtube-канале журналиста Алексея Пивоварова посвящено Ржевской битве. В выпуске принял участие актер Алексей Серебряков.

«Когда Серебряков переквалифицировался в историка»: пользователи Сети раскритиковали актера за участие в программе о войне
Фото: Globallookpress.com

Пользователи YouTube встретили с неодобрением слова актера Алексея Серебрякова, сказанные в документальном фильме Алексея Пивоварова о Великой Отечественной войне.

Новое видео на канале Пивоварова посвящено Ржевской битве 1942-1943 годов. Журналист вместе с актером выехали на место боев и пытались представить масштаб произошедшего, а также обсуждали природу войны.

«У меня с войной и победой, честно говоря, нет никакого веселья внутри по поводу этого. Все это такая бесконечная глупость власть предержащих и такая бесконечная трагедия людей, которые почему-то привыкли выполнять приказы», — заявил Серебряков.

Актер также комментировал ряд исторических событий тех лет, что вызвало возмущение зрителей.

«Как-то мы пропустили момент, когда Серебряков переквалифицировался в уважаемого историка и известного военного эксперта», — написал один из них.

Пользователи YouTube сошлись во мнении, что события, о которых рассказывает фильм, важно знать, однако участие Серебрякова совершенно не обязательно. Большое количество комментаторов обратились с просьбой к Пивоварову опубликовать полностью интервью с участником войны, писателем Петром Михиным, фрагменты которого были вставлены в фильм.

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Тэги:

YouTubeАлексей ПивоваровАлексей СеребряковПрограмма "Редакция"
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«Когда Серебряков переквалифицировался в историка»: пользователи Сети раскритиковали актера за участие в программе о войне
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