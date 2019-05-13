НОВОСТИ

Возлюбленный Елизаветы Туктамышевой показал, как она выглядит в бикини

Фигуристка сейчас проводит время на Кипре вместе со своим возлюбленным - фигуристом Андреем Лазукиным.

Возлюбленный Елизаветы Туктамышевой показал, как она выглядит в бикини
Елизавета Туктамышева. фото: instagram.com/liza_tuktik/

Последние годы в фигурном катании делают невероятные успехи Алина Загитова и Евгения Медведева. Они зачастую встречаются на соревнованиях и борются за золото. На пьедестале можно увидеть и Елизавету Туктамышеву. В этом году она завоевала бронзу на командном чемпионате мира. Девушка дружила с Медведевой, но не так давно между ними пробежала черная кошка. Так вышло, что Евгения обошла подругу на последнем этапе отбора Кубка страны и вошла в окончательный состав сборной России на чемпионате мира.

Первое время Елизавета переживала из-за произошедшего. Однако все ее заботы улетучились, когда она уехала отдыхать на Кипр. Вот уже несколько дней звезда делится кадрами с острова, на котором отдыхает со своим возлюбленным, фигуристом Андреем Лазукиным. Похоже, что молодой человек горд тем, что встречается с настоящей красавицей. Он опубликовал фото, на котором чемпионка России, Европы и мира позирует в черном бикини на балконе отеля, демонстрируя подтянутую фигуру.

Многие осудили Лазуркина за то, что он поделился достаточно пикантным снимком. Другие решили, что Туктамышева потеряла форму, так как на фото ее тело кажется достаточно пышным для спортсменки. Кто-то даже заподозрил, что пара специально выложила этот снимок, чтобы пропиариться. Тем временем и сама Елизавета поделилась в Instagram не менее откровенным фото в оранжевом бикини.

Фигуристка сделала селфи на фоне постели. Многим бросился в глаза рисунок на теле девушки, похожий на роспись хной. По всей видимости, Туктамышева на отдыхе решила немного побаловаться и украсить тело временной татуировкой. Напомним, что бойфренд дает спортсменке свободу во всем. В октябре прошлого года она даже устроила стриптиз на льду во время показательного номера. Это удивило публику и привлекло к фигуристке много внимания прессы.

фото:instagram.com/liza_tuktik/

Вам может быть интересно:

Елизавета Туктамышева считает, что частая интимная близость полезна для девушек Елизавета Туктамышева посмеялась над реакцией поклонников на ее бойфренда Елизавета Туктамышева рассказала, как зарабатывают фигуристы

Тэги:

Елизавета ТуктамышеваЕлизавета Туктамышева фотороссийские спортсменыфигурное катаниефото в бикини
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Возлюбленный Елизаветы Туктамышевой показал, как она выглядит в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: