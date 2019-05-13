Возлюбленный Елизаветы Туктамышевой показал, как она выглядит в бикини

Последние годы в фигурном катании делают невероятные успехи Алина Загитова и Евгения Медведева. Они зачастую встречаются на соревнованиях и борются за золото. На пьедестале можно увидеть и Елизавету Туктамышеву. В этом году она завоевала бронзу на командном чемпионате мира. Девушка дружила с Медведевой, но не так давно между ними пробежала черная кошка. Так вышло, что Евгения обошла подругу на последнем этапе отбора Кубка страны и вошла в окончательный состав сборной России на чемпионате мира.

Первое время Елизавета переживала из-за произошедшего. Однако все ее заботы улетучились, когда она уехала отдыхать на Кипр. Вот уже несколько дней звезда делится кадрами с острова, на котором отдыхает со своим возлюбленным, фигуристом Андреем Лазукиным. Похоже, что молодой человек горд тем, что встречается с настоящей красавицей. Он опубликовал фото, на котором чемпионка России, Европы и мира позирует в черном бикини на балконе отеля, демонстрируя подтянутую фигуру.

Многие осудили Лазуркина за то, что он поделился достаточно пикантным снимком. Другие решили, что Туктамышева потеряла форму, так как на фото ее тело кажется достаточно пышным для спортсменки. Кто-то даже заподозрил, что пара специально выложила этот снимок, чтобы пропиариться. Тем временем и сама Елизавета поделилась в Instagram не менее откровенным фото в оранжевом бикини.

Фигуристка сделала селфи на фоне постели. Многим бросился в глаза рисунок на теле девушки, похожий на роспись хной. По всей видимости, Туктамышева на отдыхе решила немного побаловаться и украсить тело временной татуировкой. Напомним, что бойфренд дает спортсменке свободу во всем. В октябре прошлого года она даже устроила стриптиз на льду во время показательного номера. Это удивило публику и привлекло к фигуристке много внимания прессы.