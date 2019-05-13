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«А вы так красиво можете?»: Волочкова продемонстрировала вертикальный шпагат во время отдыха на Мальдивах

Балерина так часто показывает растяжку, что видит шпагат даже в облаках.

«А вы так красиво можете?»: Волочкова продемонстрировала вертикальный шпагат во время отдыха на Мальдивах
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. За несколько дней, проведённых в отпуске, балерина успела сделать множество снимков в купальнике и коротких платьях.

На радостях она даже открывала комментарии в Instagram, но после очередного потока негатива от подписчиков решила наслаждаться отдыхом без стороннего виртуального злорадства.

Впрочем, Волочкова продолжает задавать вопросы поклонником на своей странице. Очередным поводом стал вертикальный шпагат в бикини и босоножках на высоком каблуке.

«Просто вопрос… Дяди и тети… А вы так красиво можете? Ведь нет… Но могу научить», — подписала фото Анастасия Волочкова.

Балерина так часто садится на шпагат, что видит его повсюду. Светская львица решила выложить что-то кроме собственных фото в купальнике, поэтому поделилась снимком облака. «Шпагат Волочковой в небе», — подписала она кадр.

Анастасия Волочкова также не постеснялась опубликовать фотографию без макияжа и откровенно рассказать подписчикам в Stories, что она решила нарушить диету, впервые за долгое время попробовав макароны. Балерина уверена, что маленькое послабление никак не навредит ее фигуре.

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«А вы так красиво можете?»: Волочкова продемонстрировала вертикальный шпагат во время отдыха на Мальдивах
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