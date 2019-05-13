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Сад по дизайну Кейт Миддлтон откроется через неделю

Герцогиня долго и кропотливо работала над своим проектом.

Сад по дизайну Кейт Миддлтон откроется через неделю
Фото: Globallookpress.com

Кенсингтонский дворец поделился информацией о скором открытии выставки Chelsea Flower Show, в рамках которой будет представлен сад разбитый по проекту Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская работала над проектом по озеленению и ландшафтному дизайну совместно с ландшафтным архитектором Дэвисом Уайтом. За последние несколько месяцев герцогиня вместе с экспертом посетили множество питомников растений и ремесленных мастерских, где заказывали цветы, кустарники и элементы дизайна для будущего сада.

На странице дворца в Instagrfm отмечается, что сад получит название «Возвращение к природе». В нем царит естественная атмосфера леса, наполненная, в то же время, множеством уникальных дизайнерских решений.

Проект призван вдохновить англичан на прогулки на свежем воздухе и выставить дикую природу в привлекательном свете.

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"Челси"Британская королевская семьяВеликобританияКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новости
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Сад по дизайну Кейт Миддлтон откроется через неделю
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