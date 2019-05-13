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Дрю Бэрримор поделилась архивным снимком своих дочерей

Актриса относится к тем звездам, которые пытаются оберегать своих детей от излишнего внимания общественности, и редко делится их фото. Однако в честь Дня матери она решила сделать исключение.

Дрю Бэрримор поделилась архивным снимком своих дочерей
Дрю Бэрримор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/

Несмотря на свою бурную юность и не менее зажигательную молодость а-ля «секс, наркотики, рок-н-ролл», Дрю Бэрримор оказалась очень ответственной матерью. Актриса учла ошибки прошлого и старается делать так, чтобы у ее детей — шестилетней Олив и пятилетней Фрэнки — было обычное детство.

Звезда редко делится фото своих дочерей, однако ради Дня матери она решила сделать исключение. В Instagram Дрю выложила атмосферный снимок, выполненный в черно-белой эстетике. На нем изображены сидящие на лошади спиной к объективу две девчушки.

«Мои девочки», — начала свой пост Бэрримор. «Я стараюсь не публиковать их снимки, так как пытаюсь их оберегать, но в День матери было бы странно этого не сделать. Эта фотография была снята много лет назад. Но мне она нравится, потому что они на ней вместе и я люблю, когда это так», — продолжила она.

«Они мой целый мир, и мне нравится этот день», — написала она, поздравив попутно бабушек, тетушек и кузин с праздником. «Я никогда не думала, что у меня будет такая большая семья. Но мечта осуществилась. Но, как и все мечты, они совершенно не совершенны», — призналась Дрю.

«Для меня День матери значит как можно дольше оставаться собой и чтобы женщин любили такими, какие они есть. Счастливого праздника!» — завершила актриса свое послание.

Подписчики похвалили Дрю за то, что она старается создать для дочерей обычную жизнь, так как это крайне сложно — быть публичным человеком и одновременно воспитывать детей. Они также поздравили ее с праздником, отметив, что она замечательная мама.

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Дрю Бэрримор поделилась архивным снимком своих дочерей
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