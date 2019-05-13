Дима Билан сорвал голос на концертах в США

Два грядущих выходных дня у певца помогут ему восстановить связки.

У Димы Билана насыщенный гастрольный тур по Америке. Певец успел посетить Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл. В последнем городе после выступления артист почувствовал себя не очень хорошо. Когда Билан вышел к машине, публика поприветствовала его овациями.

Поклонницы пытались сфотографироваться с артистом и взять у него автограф. Толпа перекрикивала певца, поэтому ему не сразу удалось утихомирить фанатов. Дима Билан признался, что не может громко говорить после выступления.

«После трёх концертов подряд я немножко сорвал голос. Завтра и послезавтра у меня выходной, надеюсь, что успею поправиться», — объяснил фанатам певец.

Поклонницы пожелали артисту скорейшего выздоровления и признались в любви. Певец решил поделиться с подписчиками в Instagram этим случаем. Те в комментариях раскритиковали девушек, которые чуть не разорвали на части уставшего Диму Билана.

Гастроли по США также позволили певцу встретиться с Милой Йовович. Актриса оказалась поклонницей Билана. Артист исполнил песню специально для нее, а затем сделал снимки на память.

Напомним, сорванный голос – не единственная неприятность со здоровьем артиста. В феврале Дима сломал ногу, поскользнувшись на льду возле дома. Артист перенес операцию и какое-то время ходил на костылях, а затем – с тростью.