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Молодую Ирину Аллегрову сравнили с Анджелиной Джоли

Поклонники обсудили, насколько певица изменилась с возрастом.

Молодую Ирину Аллегрову сравнили с Анджелиной Джоли
instagram.com/irinaallegrova.ru/

Эстрадная исполнительница Ирина Аллегрова поделилась с поклонниками черно-белой фотографией молодой девушки с предложением угадать, кто на ней изображен.

Большинство подписчиков узнали в девушке 67-летнюю «шальную императрицу», несмотря на отсутствие характерных черт привычного образа певицы. Многие отметили, что ее выдают глаза и «стрелки» на них, которые не меняются уже много лет.

Комментаторы отмечают, что с возрастом исполнительница практически не изменилась, а ее паспорт «врет о возрасте». Кто-то даже сравнил Аллегрову с Анджелиной Джоли.

Ранее стало известно, что певица во время концерта в Краснодаре отказалась исполнять свои известные хиты и принимать цветы из рук зрителей.

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Молодую Ирину Аллегрову сравнили с Анджелиной Джоли
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