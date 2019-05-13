Молодую Ирину Аллегрову сравнили с Анджелиной Джоли

Эстрадная исполнительница Ирина Аллегрова поделилась с поклонниками черно-белой фотографией молодой девушки с предложением угадать, кто на ней изображен.

Большинство подписчиков узнали в девушке 67-летнюю «шальную императрицу», несмотря на отсутствие характерных черт привычного образа певицы. Многие отметили, что ее выдают глаза и «стрелки» на них, которые не меняются уже много лет.

Комментаторы отмечают, что с возрастом исполнительница практически не изменилась, а ее паспорт «врет о возрасте». Кто-то даже сравнил Аллегрову с Анджелиной Джоли.

Ранее стало известно, что певица во время концерта в Краснодаре отказалась исполнять свои известные хиты и принимать цветы из рук зрителей.